FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля

В российских силовых структурах сообщили об активном применении оптоволоконных FPV-дронов в зоне боевых действий, сообщили в правоохранительных органах. Такие беспилотники вызывают страх и буквально «сводят с ума» украинских военнослужащих, отметили в источнике. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 апреля?

Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ

«Самые обычные FPV-дроны на оптоволокне внушают противнику страх. Они повсюду. <...> Осознание того, что каждый твой шаг может привести к появлению такого дрона, буквально сводит солдат ВСУ с ума», — сказано в сообщении.

Также в силовых структурах указали на применение корректируемых и фугасных авиабомб, которые наносят удары по укреплениям противника. Отдельно отмечается использование тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», которые, по словам источника, вызывают панику и приводят к отходу украинских подразделений с позиций.

ВС России ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Операторы войск беспилотных систем российской группировки войск «Север» уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Перед этим расчеты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса в ходе ведения разведки выявили пункты управления беспилотниками ВСУ.

«В результате нанесенного огневого поражения нарушена система управления беспилотной авиацией противника на данном участке, уничтожены средства управления и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.

Огневое поражение было нанесено дронами на оптоволоконном, цифровом и аналоговом управлении, так как противник использовал средства РЭБ для защиты своего пункта управления, уточнили в оборонном ведомстве.

Операторы FPV-дронов уничтожили украинскую технику и гексакоптеры

Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили пикапы, роботизированные комплексы и гексакоптеры ВСУ на Добропольском направлении, сообщила пресс-служба МО РФ. По данным ведомства, российские войска действуют в тыловых районах противника, организуя засады на личный состав и технику ВСУ.

«Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск „Центр“ уничтожили пикапы, роботизированные комплексы и гексакоптеры ВСУ на Добропольском направлении в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ в Днепропетровской области увеличились за неделю

Потери в рядах Вооруженных сил Украины выросли в районах сразу нескольких населенных пунктов Днепропетровской области за неделю в результате действий военных российской группировки войск «Центр». Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев также несет большие потери у Верхней Терсы соседней Запорожской области.

«Украинские боевики продолжают нести ощутимые потери в районе населенного пункта Верхняя Терса. Также хочу отметить, что сейчас есть довольно-таки ощутимые потери украинских боевиков в Днепропетровской области. Там, где действует наша группировка „Центр“. Прежде всего, это населенные пункты Покровское, Великомихайловка, Андреевка. Вот в районах этих населенных пунктов у украинских боевиков выросли потери с начала текущей недели», — сказал он.

