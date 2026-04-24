Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 апреля

Над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожен один беспилотник самолетного типа, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Дрон сбили в воздухе.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

Кроме того, силы ПВО отразили воздушные атаки беспилотников над шестью областями России и Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. За этот период были уничтожены 32 украинских дрона.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Самарской областей и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

Также детский сад в городе Снежное и школа в селе Осыково в ДНР получили повреждения после атаки ВСУ, заявил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры — в городе Снежное (детский сад) и селе Осыково (школа) Старобешевского муниципального округа», — написал он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Кстово Нижегородской области прогремела серия взрывов. Как пишет канал, ПВО отражала атаку беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии SHOT, первые взрывы прозвучали около 03:15 мск. Согласно информации канала, в некоторых домах от хлопков дрожали окна.

В Севастополе была отражена атака беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В общей сложности было сбито 15 БПЛА.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он.

Согласно информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты не пострадали. Развожаев напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности и при обнаружении подозрительных объектов сразу обращаться по номеру 112. Он подчеркнул, что следует доверять только официальной информации.

Кроме того, южная часть Запорожской области осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ на энергетические объекты региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки.

«Энергетическая инфраструктура нашего региона подвергается атакам со стороны противника. На данный момент обесточена южная часть области», — написал Балицкий.

Читайте также:

Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше

«Убивать я не хотел»: мужчина с ножом напал на врачей в Махачкале, детали

Бойцы едят червей, ВСУ исчезают бригадами: новости СВО на вечер 23 апреля