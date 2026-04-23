ВСУ ударили по школе и детсаду в ДНР

Детский сад в городе Снежное и школа в селе Осыково в ДНР получили повреждения после атаки ВСУ, заявил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал.

Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры — в городе Снежное (детский сад) и селе Осыково (школа) Старобешевского муниципального округа, — написал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ второй день подряд обстреливают недавно отремонтированную амбулаторию в селе Бехтеры Херсонской области. По словам зампреда регионального правительства Сергея Черевко, несмотря на значительный ущерб, погибших и пострадавших нет.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что родным погибшей при атаке беспилотников ВСУ на Новокуйбышевск окажут всю необходимую помощь. Глава региона выразил искренние и глубокие соболезнования близким и родным.

Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что противник нанес удары по шести муниципалитетам Белгородской области. В Белгороде повреждены фасад коммерческого объекта и три легковых автомобиля.