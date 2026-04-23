«В лучших традициях нацизма»: названа новая цель ВСУ в Херсонской области ВСУ второй день подряд обстреливают отремонтированную амбулаторию под Херсоном

ВСУ второй день подряд обстреливают недавно отремонтированную амбулаторию в селе Бехтеры Херсонской области, сообщил зампред регионального правительства Сергей Черевко. По его словам, несмотря на значительный ущерб, погибших и пострадавших нет.

Противник в лучших традициях нацизма продолжает целенаправленно, сегодня второе утро подряд, обстреливать амбулаторию в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа. Здание совсем недавно было капитально отремонтировано, насыщено необходимым для медучреждения такого уровня оборудованием, — рассказал Черевко.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны подавили и уничтожили более 10 беспилотников при отражении новой массированной атаки ВСУ на Самарскую область. В настоящий момент проводится оценка ущерба, в ближайшее время начнется ликвидация последствий.

До этого украинские беспилотники атаковали гражданские автомобили и автовышку в Херсонской области. В селе Цукуры дрон упал рядом с магазином, повредил колеса машины, которая развозит хлеб. Кроме того, на дороге между Каменкой и Коробками дрон атаковал «Газель» с продуктами.