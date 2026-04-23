Федорищев пообещал оказать помощь родным погибшей при атаке ВСУ

Родным погибшей при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Новокуйбышевск окажут всю необходимую помощь, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. По его словам, семье также будет оказана материальная поддержка.

К сожалению, в Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина. Мои искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Мы вместе с вами разделяем это горе. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную, — написал Федорищев.

Утром 23 апреля в Самарской области была зафиксирована атака вражеских беспилотников. Федорищев сообщил, что в результате прилетов в Новокуйбышевске и Самаре обломки одного из дронов ВСУ упали на крышу многоквартирного дома.

Позже Федорищев добавил, что Вооруженные силы Украины продолжают атаковать территорию Самарской области. По его словам, в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь сообщил о повреждении объекта на территории одного из предприятий в Кстовском районе Нижнего Новгорода при падении обломков БПЛА.