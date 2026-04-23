23 апреля 2026 в 14:21

Федорищев пообещал оказать помощь родным погибшей при атаке ВСУ

Вячеслав Федорищев
Родным погибшей при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Новокуйбышевск окажут всю необходимую помощь, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. По его словам, семье также будет оказана материальная поддержка.

К сожалению, в Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина. Мои искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Мы вместе с вами разделяем это горе. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную, — написал Федорищев.

Утром 23 апреля в Самарской области была зафиксирована атака вражеских беспилотников. Федорищев сообщил, что в результате прилетов в Новокуйбышевске и Самаре обломки одного из дронов ВСУ упали на крышу многоквартирного дома.

Позже Федорищев добавил, что Вооруженные силы Украины продолжают атаковать территорию Самарской области. По его словам, в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь сообщил о повреждении объекта на территории одного из предприятий в Кстовском районе Нижнего Новгорода при падении обломков БПЛА.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

