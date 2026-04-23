Бойцы едят червей, ВСУ исчезают бригадами: новости СВО на вечер 23 апреля

Украинские военные на Купянском направлении остались без поставок провизии и переключились на подножный корм и червей, Финляндия пообещала украинской армии €300 млн, а в Харьковской области пропадают целые подразделения ВСУ. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Бойцы ВСУ начали есть дождевых червей

На Купянском направлении сложилась критическая ситуация со снабжением украинских военнослужащих: оставшись без еды и воды, бойцы ВСУ начали есть дождевых червей. Российские силы полностью уничтожили наземные и воздушные пути доставки продовольствия противнику. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Катастрофа в первую очередь затронула военнослужащих из 14-й отдельной механизированной бригады, прикомандированной к батальону 30-й ОМБр. В настоящий момент у них закончилась даже питьевая вода, бойцы теряют сознание от голода. Как отметил источник, это те же подразделения, которые зимой замерзали без теплой одежды, тогда около 100 человек погибли от холода.

После появления фотографий истощавших бойцов в Сети Минобороны Украины заявило, что уже взяло на контроль ситуацию с голодающими военными из 14-й бригады. В ведомстве признали, что доставка продовольствия и обеспечения на указанные позиции действительно была нарушена.

ВСУ в зоне СВО Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия несет массовые потери

Российская армия развернула активные наступательные действия на пяти ключевых направлениях Харьковского фронта, включая Волчанское, Купянское, Великобурлукское, Боровское и Лиманское. Замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк сообщил, что из-за успешного продвижения ВС РФ украинское командование столкнулось с критическим дефицитом живой силы. В связи с этим противник вынужден в экстренном порядке перебрасывать дополнительные резервы из-под Купянска.

Представитель администрации отметил, что прибывающее подкрепление состоит преимущественно из принудительно мобилизованных и совершенно не подготовленных граждан с крайне низкой мотивацией. Лисняк подчеркнул, что именно использование таких необученных бойцов для оперативного закрытия брешей в оборонительных линиях приводит к массовому характеру потерь в рядах ВСУ.

Пропажа бригад под Харьковом

Российские силовики заметили, что целые подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ пропали в Волчанском районе Харьковской области. Семьи военнослужащих активно ищут своих близких, которые перестали выходить на связь.

Случившееся прокомментировал эксперт Анатолий Матвийчук, он заявил, что отсутствие тел и брошенной техники на местах исчезновения бригад под Харьковом свидетельствует о массовом дезертирстве. По мнению полковника в отставке, падение морального духа и нежелание солдат погибать указывают на начало системного развала ВСУ. Эксперт подчеркнул, что без радикальных мер подобные случаи оставления позиций могут принять необратимый и повсеместный характер.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Киеву дадут еще больше европейских денег

Правительство Финляндии объявило о планах направить €300 млн (26 млрд рублей) на военную поддержку Украины до апреля 2027 года. Согласно официальному заявлению, указанная сумма будет выделена в течение оставшегося срока полномочий текущего состава парламента.

Хельсинки также планирует развивать промышленное сотрудничество, направленное на укрепление оборонного сектора обеих стран. Власти подчеркнули, что продолжат систематически оказывать военную помощь Киеву для обеспечения его оборонных нужд.

ВС РФ продолжают бить ВСУ по всем фронтам

Российские подразделения противовоздушной обороны тем временем сбили 418 беспилотников за сутки. В Минобороны РФ уточнили, что, помимо дронов, силам ПВО удалось ликвидировать 10 управляемых авиационных бомб западного производства.

Общие суточные потери ВСУ составили около 1325 военнослужащих во всех районах ответственности российских группировок. Наиболее интенсивный урон живой силе противника был нанесен в зоне действий группировки «Центр», где потери превысили 360 человек, а также в полосе «Востока» и «Севера», сообщивших о 295 и 220 выведенных из строя бойцах соответственно. На остальных участках фронта, включая направления «Запада», «Юга» и «Днепра», украинская сторона суммарно лишилась еще около 450 военнослужащих.

Под Константиновкой украинская армия потеряла две группы диверсантов. Их вместе с пунктом управления дронами ликвидировали бойцы подразделения ФСБ «Горыныч», операцию поддержали разведчики из 4-й бригады Южной группировки войск.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

