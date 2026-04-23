Две группы украинских диверсантов и пункты управления БПЛА были уничтожены бойцами подразделения ФСБ «Горыныч» в Константиновке, передает пресс-служба УФСБ по ДНР. В ведомстве отметили, что работа по поиску групп противника ведется совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск Минобороны России, передает ТАСС.

Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск. Операторы «Горыныча» выявили и поразили два вражеских пункта управления беспилотниками, из которых украинские террористы атаковали Горловку и Дзержинск, — указали в ведомстве.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что потеря контроля над Сумами приведет к краху фронта ВСУ. По его словам, на этом фоне украинский президент Владимир Зеленский сосредоточил основное внимание именно на северном направлении.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины ослабляют свои позиции под ДНР, перебрасывая резервы под Сумы. Так он прокомментировал сообщение, что командование ВСУ направило подразделения 105-й бригады теробороны на границу Харьковской и Сумской областей. По словам Кнутова, российская армия застала украинские войска врасплох.