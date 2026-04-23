В Минобороны Украины высказались о голодающих бойцах ВСУ

Министерство обороны Украины заявило, что взяло под контроль ситуацию с военнослужащими 2-го батальона 14-й бригады ВСУ, чьи фотографии в истощенном состоянии появились в Сети, сообщает издание «Страна». В ведомстве пояснили, что доставка продовольствия и обеспечения на указанные позиции действительно была нарушена.

По информации автора, выложившего снимки в интернет, бойцы находятся на позициях без еды и воды, теряют сознание от голода и вынуждены пить дождевую воду. Он также сообщил о проблемах со связью.

В министерстве отметили, что оперативная обстановка на отдельных направлениях фронта периодически складывается критическая. Это приводит к сбоям в тыловом обеспечении войск.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины не обращаются к медикам, опасаясь потерять денежное довольствие. При этом, по его словам, в случае уклонения от выполнения боевых задач украинских военнослужащих направляют на передовую.

Прежде сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал, что родственники мобилизованных помогали им сбегать с военных учений на Украине. По его словам, люди брали телефон под предлогом звонка домой, договаривались о встрече с близкими и уходили до дороги, где их уже забирал автомобиль.