Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 12:35

В Минобороны Украины высказались о голодающих бойцах ВСУ

Минобороны Украины взяло на контроль ситуацию с голодающими бойцами ВСУ

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство обороны Украины заявило, что взяло под контроль ситуацию с военнослужащими 2-го батальона 14-й бригады ВСУ, чьи фотографии в истощенном состоянии появились в Сети, сообщает издание «Страна». В ведомстве пояснили, что доставка продовольствия и обеспечения на указанные позиции действительно была нарушена.

По информации автора, выложившего снимки в интернет, бойцы находятся на позициях без еды и воды, теряют сознание от голода и вынуждены пить дождевую воду. Он также сообщил о проблемах со связью.

В министерстве отметили, что оперативная обстановка на отдельных направлениях фронта периодически складывается критическая. Это приводит к сбоям в тыловом обеспечении войск.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины не обращаются к медикам, опасаясь потерять денежное довольствие. При этом, по его словам, в случае уклонения от выполнения боевых задач украинских военнослужащих направляют на передовую.

Прежде сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал, что родственники мобилизованных помогали им сбегать с военных учений на Украине. По его словам, люди брали телефон под предлогом звонка домой, договаривались о встрече с близкими и уходили до дороги, где их уже забирал автомобиль.

Европа
Минобороны
Украина
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.