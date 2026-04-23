Российские силы ПВО сбили более 400 украинских беспилотников в зоне СВО Силы ПВО уничтожили 418 украинских БПЛА за сутки в зоне СВО

Российские силы ПВО уничтожили 418 беспилотников самолетного типа ВСУ за сутки в зоне СВО, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также ликвидированы 10 управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 418 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что в России создадут новые средства радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам ВСУ, работающим на основе искусственного интеллекта. По его словам, российские военные уже получили образцы электронных плат таких дронов, что позволит найти эффективные способы нарушения их работы.

В Минобороны также сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 апреля сбили 155 украинских беспилотников над российской территорией. Цели были уничтожены над 12 регионами и Черным морем.

Также в ночь на 22 апреля в Ростовской области силы ПВО перехватили дроны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе.