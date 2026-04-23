23 апреля 2026 в 12:18

ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных в зоне СВО

Фото: Социальные сети
Общие суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции составили около 1325 военнослужащих, передает Минобороны РФ. Потери распределились по всем основным группировкам войск ВС РФ.

В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли более 220 военнослужащих. В районе действий «Запада» потери противника составили до 205 человек. Группировки «Юг» и «Центр» сообщили о потерях ВСУ до 185 и более 360 военных соответственно. Кроме того, в зоне «Востока» украинская сторона лишилась до 295 бойцов, а в районе действия «Днепра» — до 60.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России нанесли точечные удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ. По данным ведомства, атаки были произведены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников.

До этого стало известно, что российские силы ПВО уничтожили 418 беспилотников самолетного типа. По данным оборонного ведомства, также удалось перехватить 10 управляемых авиабомб.

СК: природоохранного прокурора Ленобласти Зобова заключили под стражу
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

