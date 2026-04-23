ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных в зоне СВО

Общие суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции составили около 1325 военнослужащих, передает Минобороны РФ. Потери распределились по всем основным группировкам войск ВС РФ.

В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли более 220 военнослужащих. В районе действий «Запада» потери противника составили до 205 человек. Группировки «Юг» и «Центр» сообщили о потерях ВСУ до 185 и более 360 военных соответственно. Кроме того, в зоне «Востока» украинская сторона лишилась до 295 бойцов, а в районе действия «Днепра» — до 60.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России нанесли точечные удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ. По данным ведомства, атаки были произведены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников.

До этого стало известно, что российские силы ПВО уничтожили 418 беспилотников самолетного типа. По данным оборонного ведомства, также удалось перехватить 10 управляемых авиабомб.