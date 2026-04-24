«Убивать я не хотел»: мужчина с ножом напал на врачей в Махачкале, детали

В Махачкале мужчина с ножом напал на двух врачей, причинив им тяжелые ранения. Что известно о состоянии пострадавших и мотивах нападавшего?

Нападение в больнице

Инцидент произошел 23 апреля 2026 года в Республиканской клинической больнице им. Вишневского в Махачкале. По данным следствия, один из посетителей внезапно проявил агрессию и набросился на медицинских работников.

«23 апреля 2026 года в Республиканской клинической больнице им. Вишневского один из посетителей на почве внезапно возникшей неприязни нанес медицинским работникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном Минздраве, пострадавшими оказались дежурные специалисты — травматолог и хирург.

«В результате ранения получили дежурившие врачи — травматолог и хирург», — говорится в сообщении.

Оба медика получили серьезные травмы. По информации правоохранительных органов, один из них находится в крайне тяжелом состоянии и помещен в реанимацию, за его жизнь продолжают бороться врачи.

«К счастью, погибших нет. Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, врачи борются за его жизнь, но он жив. Будем надеяться, что все обойдется», — сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

Задержание и расследование

После нападения злоумышленник попытался скрыться, однако был оперативно задержан сотрудниками охраны медицинского учреждения.

«Наши охранники догнали и задержали нападавшего с ножом на врачей больницы. Впоследствии его передали сотрудникам полиции», — сообщил представитель больницы.

Позже правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района, уроженец села Тлярате.

«Задержанный — 32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района (уроженец села Тлярате Гумбетовского района)», — говорится в сообщении.

В ходе допроса мужчина сообщил, что целенаправленно шел на конфликт с хирургом, а второй врач не был его целью.

«Нанес ножевые ранения хирургу. Я сначала хотел поговорить, но как получилось, так получилось. Убивать я его не хотел, но драться тоже не получилось. <…> Я хотел к этому хирургу попасть именно и зашел в кабинет, он кушал. Нанес ему ножевые ранения в живот, шею, а второй [врач] мне не нужен был, но он начал, бросился на меня, и я на автомате и его [ранил]», — сказал он в ходе допроса.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

«Следственным отделом по Советскому району г. Махачкалы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщили в ведомстве.

После задержания мужчину направили на медицинское освидетельствование.

«Сейчас [нападавший] направлен на медицинское освидетельствование», — написала пресс-секретарь МВД.

В ходе допроса задержанный признался, что находился в состоянии наркотического опьянения.

«В нетрезвом состоянии находился. <…> Принимал мефедрон», — сказал он, отвечая на вопрос о своем состоянии во время нападения.

Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

