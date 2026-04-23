В Дагестане установили личность человека, напавшего на двух врачей

В Дагестане правоохранительные органы установили личность мужчины, напавшего с ножом на двух врачей в больнице, сообщила пресс-секретарь МВД республики Гаяна Гариева в Telegram-канале. По ее словам, злоумышленника также отправили на медицинское освидетельствование.

Задержанный — 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата Гумбетовского района), — написала Гариева.

Ранее в Махачкале травматолог и хирург получили ранения в область лица и шеи в результате нападения в больнице, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Инцидент произошел во время дежурства медицинских работников.

До этого в Нижнем Новгороде осудили подростка, который напал с ножом на учеников в школе Сормовского района. Он был признан виновным в покушении на двух человек. Школьник был приговорен к четырем годам воспитательной колонии.

Кроме того, в школе в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа учительница физкультуры героически предотвратила вооруженное нападение подростка на учеников. Инцидент произошел 20 апреля, когда дети пришли на тренировку в бассейн.