23 апреля 2026 в 23:32

В Дагестане установили личность человека, напавшего на двух врачей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Дагестане правоохранительные органы установили личность мужчины, напавшего с ножом на двух врачей в больнице, сообщила пресс-секретарь МВД республики Гаяна Гариева в Telegram-канале. По ее словам, злоумышленника также отправили на медицинское освидетельствование.

Задержанный — 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата Гумбетовского района), — написала Гариева.

Ранее в Махачкале травматолог и хирург получили ранения в область лица и шеи в результате нападения в больнице, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Инцидент произошел во время дежурства медицинских работников.

До этого в Нижнем Новгороде осудили подростка, который напал с ножом на учеников в школе Сормовского района. Он был признан виновным в покушении на двух человек. Школьник был приговорен к четырем годам воспитательной колонии.

Кроме того, в школе в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа учительница физкультуры героически предотвратила вооруженное нападение подростка на учеников. Инцидент произошел 20 апреля, когда дети пришли на тренировку в бассейн.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

