Учительница физкультуры героически предотвратила поножовщину в школе Учительница в Новом Уренгое остановила подростка с ножом, напавшего на учеников

В школе в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа учительница физкультуры героически предотвратила вооруженное нападение подростка на учеников, сообщает URA.RU. Инцидент произошел 20 апреля, когда дети пришли на тренировку в бассейн.

По словам директора школы, молодая преподавательница заметила тревожное поведение мальчика еще перед уроком: он был возбужден, а затем внезапно выбежал из здания. Она ожидала его у входа около четырех минут. Когда ребенок вернулся в корпус, учительница смотрела на его руки и мгновенно среагировала на нож.

Профессионально сделала хват сзади — занималась борьбой в Санкт-Петербурге. Как кошка прыгнула, схватила со спины и зажала ему руки, чтобы он был обезврежен, — рассказала директор.

После захвата находившиеся рядом охранник и рабочий помогли отобрать нож. Мальчик сопротивлялся. Предположительно, холодное оружие он принес из дома. Обезоруженного подростка успокаивали около часа. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ученик, пытавшийся пронести нож в школу в Новом Уренгое, помещен под наблюдение специалистов. С классом организована работа психолого-педагогической службы.