В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей в больнице

В Дагестане мужчина с ножом напал на медицинских работников в больнице, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ. В результате происшествия пострадали два врача.

Инцидент произошел 23 апреля 2026 года в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Один из посетителей напал на врачей на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

23 апреля 2026 года в Республиканской клинической больнице им. Вишневского один из посетителей на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес медицинским работникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов, — говорится в сообщении.

Мужчину задержали охранники больницы. Впоследствии его передали сотрудникам полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

