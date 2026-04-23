Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 22:34

В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей в больнице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Дагестане мужчина с ножом напал на медицинских работников в больнице, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ. В результате происшествия пострадали два врача.

Инцидент произошел 23 апреля 2026 года в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Один из посетителей напал на врачей на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

23 апреля 2026 года в Республиканской клинической больнице им. Вишневского один из посетителей на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес медицинским работникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов, — говорится в сообщении.

Мужчину задержали охранники больницы. Впоследствии его передали сотрудникам полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Нижнем Новгороде осудили подростка, который напал с ножом на учеников в школе Сормовского района. Он был признан виновным в покушении на двух человек. Школьник был приговорен к четырем годам воспитательной колонии.

Регионы
Россия
Дагестан
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.