23 апреля 2026 в 21:45

Минобороны отчиталось о десятках сбитых дронов над регионами России

Минобороны РФ: ПВО России за 13 часов сбила 32 украинских беспилотника

Силы ПВО в течение 13 часов отразили воздушные атаки беспилотников над шестью областями России и Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. За этот период были уничтожены 32 украинских дрона.

С 08:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Самарской областей и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, при ударе беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.

До этого в Ростовской области отразили воздушную атаку, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. По его словам, над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

