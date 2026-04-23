Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа

Над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожен один беспилотник самолетного типа, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Дрон сбили в воздухе.

Сообщается, что в результате происшествия пострадавших нет. Также не зафиксированы разрушения.

Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Специалисты продолжают проверку территории.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ отчиталась, что за 13 часов ПВО отразила воздушные атаки беспилотников над шестью областями России и Черным морем. Всего за этот период были уничтожены 32 украинских дрона.

До этого в Ростовской области отразили воздушную атаку. Под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет.