В Севастополе число сбитых БПЛА увеличилось до 15

В Севастополе была отражена атака беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В общей сложности было сбито 15 БПЛА.

Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах, — написал он.

Согласно информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты не пострадали. Развожаев напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности и при обнаружении подозрительных объектов сразу обращаться по номеру 112. Он подчеркнул, что следует доверять только официальной информации.

Ранее Развожаев писал об уничтожении девяти воздушных целей. В своем сообщении он уточнял, что атака противника не прекращается.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев писал, что в Туапсе в результате атаки беспилотников на жилые дома погибли двое детей в возрасте 5 и 14 лет. Кроме того, еще двое взрослых получили ранения и были госпитализированы в больницу. В то же время житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона.