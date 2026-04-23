В Севастополе силы ПВО сбили группу беспилотников Развожаев: в Севастополе ПВО сбила девять беспилотников в ходе отражения атаки

В Севастополе силы ПВО уничтожили девять воздушных целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, атака противника продолжается.

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 9 воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы, — написал Развожаев.

По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Ранее в селе Курковичи Брянской области местная жительница наступила на мину «лепесток» и скончалась. Глава региона Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал материальную помощь от государства.

До этого житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как заявил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».