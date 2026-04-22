Юг Запорожской области остался без света из-за обстрелов ВСУ

Южная часть Запорожской области осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ на энергетические объекты региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки.

Энергетическая инфраструктура нашего региона подвергается атакам со стороны противника. На данный момент обесточена южная часть области, — написал Балицкий.

Ранее в Сызрани сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на месте частичного обрушения подъезда жилого дома. В результате происшествия были повреждены два многоквартирных дома. Из-под завалов спасли четырех человек, среди которых был один ребенок. Всего пострадали 12 человек, женщина и ребенок погибли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Сызрани, сказал, что власти Киева проявляют свою террористическую сущность, нанося целенаправленные удары по мирным объектам. Он отметил, что именно поэтому продолжается специальная военная операция.