Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 23:26

Юг Запорожской области остался без света из-за обстрелов ВСУ

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Южная часть Запорожской области осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ на энергетические объекты региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки.

Энергетическая инфраструктура нашего региона подвергается атакам со стороны противника. На данный момент обесточена южная часть области, — написал Балицкий.

Ранее в Сызрани сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на месте частичного обрушения подъезда жилого дома. В результате происшествия были повреждены два многоквартирных дома. Из-под завалов спасли четырех человек, среди которых был один ребенок. Всего пострадали 12 человек, женщина и ребенок погибли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Сызрани, сказал, что власти Киева проявляют свою террористическую сущность, нанося целенаправленные удары по мирным объектам. Он отметил, что именно поэтому продолжается специальная военная операция.

Регионы
Россия
Запорожская область
атаки ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.