МЧС завершило спасательные работы после атаки БПЛА в Сызрани

Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на месте частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области, сообщила пресс-служба ведомства. Людей под завалами больше нет.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил у себя об атаке беспилотников. В результате которой были повреждены два многоквартирных дома. В одном из них частично обрушился подъезд. По предоставленным данным, из-под завалов спасли четырех человек, среди которых был один ребенок. Всего пострадали 12 человек, женщина и ребенок погибли.

Губернатор поручил ввести режим ЧС регионального характера. Он распорядился обеспечить пострадавших медицинской, психологической и материальной помощью и организовать обследование поврежденных зданий.

Тем, кто остался без жилья, помогаем с размещением. Никто не останется на улице, — написал Федорищев.

Он также сообщил о начале обследования поврежденных зданий. Среди них есть как частные владения, так и общественные. По завершении необходимых мероприятий комиссия предоставит заключения, и власти начнут восстановительные работы, добавил губернатор.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков взял под контроль спасательные работы в Сызрани Самарской области после обрушения подъезда. К месту происшествия были направлены дополнительные силы, включая специалистов Волжского спасательного центра и аэромобильную группировку регионального управления.