24 апреля 2026 в 10:31

«Повышает градус формализма»: учитель об ИИ-экзаменаторах в школах и вузах

Учитель Снегуров: в основе аттестации ученика должен быть диалог с экзаменатором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В основу аттестации обучающегося должен быть положен диалог с экзаменатором, заявил NEWS.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров. По его мнению, объективность искусственного интеллекта при проверке заданий будет весьма относительной.

Искусственный интеллект внедряется усиленно и даже директивно, но при этом справедливо говорится и об опасностях, минусах и недостатках. Этот ресурс помогает, например, в проверке заданий ЕГЭ. Предлагали даже помощь ИИ при проверке учителями домашних заданий в тетрадях. Однако чисто педагогическая составляющая была бы утеряна, поскольку объективность нейросетей условна. Все-таки расположенность к ученику, студенту или абитуриенту, симпатии к ним должны быть в основе любой аттестации знаний. Это не предполагает потакание учащемуся, но настрой на диалог и взаимодействие между стороной, принимающей экзамены, и сдающей — это важно, — высказался Снегуров.

Он подчеркнул, что вопросы для устных сочинений ограничиваются конкретными фразами и примерами, количество которых заранее просчитано, включая использование определенных глаголов. По мнению учителя, это не только противоречит педагогической логике, но и нарушает права человека, поскольку вынуждает следовать заданной программе, не оставляя места для проявления творческой свободы.

Все время говорилось о личностно ориентированном обучении как о важной базовой концепции образования. Значит, ее решили отодвинуть за кулисы. Но она уже и так отодвинута. Такая инициатива еще более повышает градус формализма. У нас уже и так ребенок оторван от школы, от педагога и во многом от гуманистических начал. Отсюда проявления агрессии становятся все более заметными. Думаю, одна из причин этого — отсутствие диалога между людьми, — резюмировал Снегуров.

Ранее заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин предположил, что в будущем искусственный интеллект сможет проводить устные экзамены в вузах и школах. По его мнению, это позволит оценивать знания учеников объективно.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
