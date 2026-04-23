Орешкин предрек замену экзаменаторов на искусственный интеллект

Орешкин: вскоре устные экзамены будет принимать ИИ

Устные экзамены в ближайшем будущем у учащихся вузов и школ сможет принимать искусственный интеллект, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин. По его мнению, такой подход позволит оценивать знания учеников без субъективизма, передает ТАСС.

Искусственный интеллект позволяет устно опрашивать ребенка абсолютно объективно. В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а ИИ, который будет контролировать списывание, дополнительные источники информации, будет оценивать, как человек себя ведет, нервничает ли и, поговорив со студентом, будет больше понимать о нем, чем преподаватель, — считает он.

Ранее Орешкин отмечал, что в Россию возвращается система плановой экономики в лучшем ее виде. По его словам, в стране происходит автоматизация управленческих процессов. Он обратил внимание, что в России исчез рынок такси в его привычном понимании, так как связанные с транзакциями процессы автоматизировали: пассажиры не могут выбрать водителя и определить цену поездки.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

