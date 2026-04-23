Житель Севастополя призывал к убийству политиков и получил срок

23 апреля 2026 в 10:09

Жителя Севастополя приговорили к 5,5 года за экстремистские призывы

Жителя Севастополя приговорили к 5,5 года за призывы к разрушительным действиям в Крыму и убийству политических деятелей, передает сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ России. 50-летнего мужчину признали виновным в распространении противоправных материалов в интернете.

Южный окружной военный суд (город Ростов-на-Дону) признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы общего режима, — сказано в сообщении.

Как установило следствие, осужденный с двух аккаунтов в Telegram разместил комментарии, в которых содержались призывы нанести урон инфраструктурным объектам Крыма. Помимо этого подсудимый также подстрекал к совершению убийств на почве национальной ненависти и к физическому устранению политических лидеров.

Ранее в Краснодарском крае суд назначил жителю Волгодонска 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по делу о госизмене. Его признали виновным в передаче данных представителям иностранной спецслужбы.

