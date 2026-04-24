Покушение на руководство РКН: что известно, кто задержан, есть ли погибшие

Силовики сорвали попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора, сообщили в ЦОС ФСБ. Какие подробности известны?

Что известно о покушении на руководство РКН

Руководителей Роскомнадзора планировали взорвать сторонники неофашистской и праворадикальной идеологии, действовавшие под контролем украинских спецслужб, рассказали в ЦОС ФСБ.

«18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства», — отметили в ФСБ.

В ходе масштабной спецоперации, прошедшей в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, силовики задержали семь участников радикальной ячейки. Они были завербованы спецслужбами Украины через мессенджер Telegram.

По данным ФСБ, украинская сторона пытается сорвать работу по обеспечению безопасности информационного пространства России, в том числе по блокировке мессенджера Telegram, чем занимается Роскомнадзор.

«В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты», — рассказали в спецслужбе.

Также во время задержания лидера террористической группы в российской столице произошло боестолкновение. Молодой человек 2004 года рождения открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. Ответным огнем главарь банды был нейтрализован на месте инцидента.

В ЦОС ФСБ также сообщили, что в отношении задержанных возбуждены дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, «решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту».

Читайте также:

Дикие дожди и холод до +10? Погода в Москве в середине августа: чего ждать

Ласковое солнце и тепло до +25? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Нудный дождь и жарища до +36? Погода в Москве в начале августа: чего ждать