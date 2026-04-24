Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 09:47

ВСУ атаковали авто волонтеров в прифронтовой зоне и ранили двух человек

Двое волонтеров из Севастополя пострадали в результате атаки БПЛА на авто

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский БПЛА атаковал машину волонтеров из гуманитарной миссии Севастополя в одном из российских регионов, сообщили представители миссии в Telegram-канале. Ранения получили двое из четырех человек — волонтеры Виталий и Екатерина.

При движении в очередной прифронтовой населенный пункт, где нас ждали старики, <...> которым мы везли пасхальную радость, куличи, медикаменты и продукты, нашу машину атаковал вражеский беспилотник, — сказано в сообщении.

Как уточнили в миссии, экстренную первую помощь пострадавшим оказал водитель Василий. Затем раненых оперативно эвакуировали в полевой госпиталь, где им предоставили квалифицированную медицинскую помощь.

Виталий сейчас находится на лечении в госпитале в Севастополе, а Екатерину уже выписали. Сам автомобиль, принявший на себя основной удар, получил повреждения — его предстоит восстанавливать.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО в ночь на 23 апреля ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Регионы
Севастополь
волонтеры
БПЛА
ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.