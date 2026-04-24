24 апреля 2026 в 10:34

Врач ответил, кому будут проводить гентесты перед назначением препаратов

Врач Карасев: перед лечением хронических болезней будут проводить гентесты

Генетические тесты планируют проводить перед назначением препаратов от хронических болезней, рассказал 360.ru врач-педиатр, член Федерации лабораторной медицины Александр Карасев. Он отметил, что в категорию таких лекарств войдут антидепрессанты, противоэпилептические препараты и антиаритмики, восстанавливающие ритм сердца.

В основном речь идет о препаратах для хронического применения. То есть сложно представить себе, чтобы человек пытался сделать фармакогенетический тест ради одного применения таблетки от головной боли, — рассказал Карасев.

Врач подчеркнул, что с помощью генетических исследований специалисты смогут выявлять состояния, заболевания и синдромы, которые могут стать причиной медотвода от прививок. По его словам, тестирование будет показывать, как генетика влияет на работу препарата у конкретного пациента.

Ранее академик РАН Геннадий Красников заявил, что генетические тесты могут показать склонность к тем или иным заболеваниям. Несмотря на это, он призвал осторожно относиться к результатам таких тестов.

