В Госдуме анонсировали новый обмен пленными между Россией и Украиной Депутат Саралиев: Россия и Украина проведут обмен пленными 24 апреля

Россия и Украина 24 апреля проведут очередной этап обмена военнопленными, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 11 апреля. Как сообщили в Минобороны РФ, Москва вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен Киеву переданы 175 военнопленных ВСУ. В ведомстве добавили, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

До этого Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. В то же время украинская сторона в ответ направила России 41 тело. Также Москалькова запланировала провести встречу в формате видео-конференц-связи с верховным комиссаром ООН по правам человека с целью сообщить о фактах применения пыток против российских военнопленных.

Также стало известно, что с начала спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. По данным Минобороны РФ, только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек. Также с февраля 2022 года ВС РФ уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотника.