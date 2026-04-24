24 апреля 2026 в 11:28

В Госдуме анонсировали новый обмен пленными между Россией и Украиной

Депутат Саралиев: Россия и Украина проведут обмен пленными 24 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия и Украина 24 апреля проведут очередной этап обмена военнопленными, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 11 апреля. Как сообщили в Минобороны РФ, Москва вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен Киеву переданы 175 военнопленных ВСУ. В ведомстве добавили, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

До этого Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. В то же время украинская сторона в ответ направила России 41 тело. Также Москалькова запланировала провести встречу в формате видео-конференц-связи с верховным комиссаром ООН по правам человека с целью сообщить о фактах применения пыток против российских военнопленных.

Также стало известно, что с начала спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. По данным Минобороны РФ, только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек. Также с февраля 2022 года ВС РФ уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотника.

«Еще не время»: Набиуллина о ношении броши
Назван самый доходный срок вкладов после снижения ключевой ставки
Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

