Путин рассказал, что показали последствия геноцида армян

24 апреля 2026 в 11:39

Путин: последствия геноцида армян показали, к чему приводит национализм

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Последствия расправы над беззащитными людьми показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия, заявил президент России Владимир Путин. Речь прозвучала в адрес участников памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа — одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, — отметил он.

Президент подчеркнул, что позиция России по этому оставалась неизменной. Уже в мае 1915 года она была озвучена в совместной декларации России, Великобритании и Франции, осуждающей насилие над армянским народом.

Путин также пожелал дружественному армянскому народу благополучия и процветания. Текст обращения был зачитан в ходе траурных церемоний, приуроченных к скорбной дате. Российский лидер отметил, что гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений армян.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

