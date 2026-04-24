Путин пожелал армянскому народу благополучия и процветания

Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян, пожелал дружественному армянскому народу благополучия и процветания, сообщила пресс-служба Кремля. Текст обращения был зачитан в ходе траурных церемоний.

Российский лидер отметил, что гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений армян. Пережитая беда сплотила людей, которые показали твердую приверженность традициям, мудрость и мужество.

Путин выразил уверенность, что сыны и дочери Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык и духовные ценности. В своем послании он также подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия будет добиваться того, чтобы преступления против граждан Советского Союза были признаны мировым сообществом как геноцид. Он подчеркнул, что Москва видит, как нацизм, прежде всего в Европе, снова возрождается.