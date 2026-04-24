Экономист ответил, на сколько отличаются пенсии у женщин и мужчин в России Доцент Балынин: пенсия для женщин в среднем на 150 рублей меньше, чем для мужчин

Пенсия для женщин в России в среднем на 150 рублей меньше, чем для мужчин, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что по состоянию на 1 января 2026 года выплаты составляли 25 204,89 рубля и 25 353,34 рубля соответственно.

При этом число женщин-пенсионеров составляет 26,97 млн человек, а мужчин — 13,55 млн человек. Факторами, влияющими на более высокие значения размера пенсий у мужчин, являются более высокие размеры оплаты труда и более поздний возраст обращения за назначением пенсии. При этом в случае, если бы продолжительность жизни у мужчин была такая же, как и у женщин, то данный разрыв в размере средних пенсий был бы еще выше, — подчеркнул Балынин.

Экономист добавил, что в 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Кроме того, с 2025 года к ней добавляется надбавка за уход. С 1 января 2026 года первый показатель составляет 9584,69 рубля, а второй — 1413,86 рубля. Таким образом пенсия увеличивается примерно на 11 тыс. рублей, пояснил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что вышедшие на пенсию россияне освобождаются от уплаты за квартиру, дом и гараж, а также могут не платить земельный налог за шесть соток. По словам парламентария, если у пенсионера несколько объектов одного вида, льгота сработает в отношении того, чья кадастровая стоимость выше.