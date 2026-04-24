«Наше общее прошлое»: Медведев раскрыл, в чем состоит духовная опора России

Подвиги участников Великой Отечественной войны служат для России духовной опорой и помогают отличать добро от зла, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам международной патриотической акции «Диктант Победы». Он подчеркнул, что события тех лет — важнейшая часть национальной памяти, передает ТАСС.

Для жителей нашей страны история Великой Отечественной — это важнейшая часть национальной памяти. Во многих, почти во всех, семьях есть свои герои-фронтовики. Их биография и подвиги — наше общее прошлое, наша духовная опора, которая помогает строго разделять добро и зло, безошибочно делать нравственный выбор и давать жесткий отпор тем, кто вновь поднимает нацистские знамена, — подчеркнул он.

Медведев также напомнил, что «Диктант Победы» проводится уже в восьмой раз и зарекомендовал себя как один из крупнейших просветительских проектов партии. В 2025 году акция объединила более 2,5 млн участников из 97 стран.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что примет участие в торжествах 9 мая в Москве. В своем видеообращении в соцсетях он также заявил о планах поездки в Германию.

Кроме того, парад Победы посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Бадра Гунба. Песков подчеркивал, что участие в этом торжественном мероприятии — выражение уважения к героям Великой Отечественной войны.