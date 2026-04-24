Россиянам рассказали, о чем молятся святому Иакову Железноборовскому

К преподобному Иакову Железноборовскому принято обращаться с молитвами об исцелении, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, святого также можно попросить об избавлении от голода.

24 апреля православная церковь совершает память двух святых — преподобного Иакова Железноборовского, ученика Сергия Радонежского, которого называют «игуменом земли Русской», и его сподвижника преподобного Иакова Брылеевского. Иакову Железноборовскому молятся об укреплении в вере и помощи в трудах, об избавлении от нужды, а также о помощи в скорбях и болезнях. Он был не только молитвенником, но и неутомимым тружеником, строителем обители, а во время голода в Галичском крае в 1420 году помогал всем приходившим в обитель, — поделился Иванов.

Он добавил, что преподобного Иакова Брылеевского почитают с просьбой о духовном покое и временном освобождении от мирской суеты. По словам зампреда ВРНС, к святому обращаются за сохранением веры и благочестия в семье, а также за наставниками для детей.

