Кому молиться о здоровье и благополучии детей: 5 святых и сильные молитвы

В жизни каждого верующего родителя наступает момент, когда самые искренние и пронзительные слова обращаются к Небу с единственной просьбой — оградить, сохранить и даровать здравие чаду. Православная традиция знает множество примеров чудесной помощи по молитвам к святым. О том, кому молиться о здоровье ребенка, как молиться о взрослых детях и не только, читайте в материале NEWS.ru.

Богородица и иконы «Воспитание» и «Знамение» — главные заступницы

Когда речь заходит о том, кому молиться о здоровье ребенка, первым и самым надежным Покровом для верующего сердца становится Пресвятая Богородица. Матерь Божия, Сама воспитавшая Богомладенца Христа, с особой чуткостью и любовью внемлет молитвам всех матерей и отцов.

Особой благодатью среди многих Ее образов обладают две иконы. Первая — это икона Божией Матери «Воспитание чад», или просто «Воспитание». Название этого образа говорит само за себя. Перед этой иконой родители молятся о том, чтобы Царица Небесная взяла их детей под Свой материнский кров, вразумила их и наставила на путь истины. Православные матери и отцы читают перед этим образом сильные молитвы Богородице о детях, прося уберечь их детей от искушений и даровать им мудрость сердца.

Второй известнейший образ — икона «Знамение». Этот чудотворный лик, на котором Божия Матерь изображена с воздетыми в молитве руками, а на Ее груди — в сиянии круглого щита — благословляющий Спас Эммануил, то есть Христос-отрок. Перед этой иконой также возносится к Богородице сильная молитва о детях с прошением о заступничестве и сохранении рода христианского.

Икона Божией Матери «Знамение» Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Есть и третья икона. Сильная молитва Богородице о детях читается перед иконой «Целительница», особенно в дни тяжелых недугов, когда вся надежда возлагается на врачей и на Всесильную Владычицу.

Святая великомученица Варвара — о защите от внезапной смерти детей

Среди святых, чье заступничество считается особо действенным, выделяется святая великомученица Варвара. За свою твердую веру и страдания, принятые от родного отца, она сподобилась от Господа особой благодати — защищать верующих от внезапной, нечаянной смерти без покаяния.

Именно поэтому молитвы к мученице имеют особый тон. Святая Варвара является покровительницей детей, и матери со слезами просят ее о здравии и о том, чтобы в случае любой опасности, в час болезни или в минуту внезапной беды их чадо не отошло в вечность, будучи лишенным Святых Христовых Таин. Святой молятся о том, чтобы она заслонила детей от случайной гибели и удостоила их христианской кончины.

Святая Екатерина — о здравии младенцев и даровании детей

Великомученица Екатерина, известная своей необычайной мудростью и красотой, является еще одной небесной заступницей детей. Традиционно в православных семьях к ней обращаются с двумя основными просьбами.

Во-первых, это молитва о даровании детей тем супругам, которые долгое время не могут иметь потомства.

Во-вторых, к святой Екатерине возносят молитвы о здравии младенца и о легком, благополучном разрешении от бремени для беременных женщин.

Верующие во время ежегодного крестного хода в честь Дня святой великомученицы Екатерины в Екатеринбурге Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Считается, что святая мученица помогает сохранить здоровье младенцев в период их самого хрупкого, раннего возраста, оберегая их от болезней и немощей. Так о чем молятся Варваре и Екатерине? О детях, чтобы те вне зависимости от возраста оставались под святым покровом.

Святая Ксения Петербургская — о судьбе детей и семейном счастье

Блаженная Ксения Петербургская — одна из самых любимых и почитаемых святых в России. Она взяла на себя подвиг добровольного юродства ради спасения души любимого мужа. После его кончины она раздала все имущество и стала странницей, молясь о его упокоении.

За свою неземную любовь к ближним и великое смирение она получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. Ксении Петербургской молятся буквально обо всем, что касается семейного благополучия. Верующие просят ее о:

счастливом замужестве;

мире в доме;

благополучии детей.

Святая блаженная помогает «устроить» судьбу ребенка, направить его на правильный путь, уберечь от дурных компаний и соблазнов взрослого мира, а также дарует успехи в учении и благочестивое воспитание. Она является теплой заступницей и по праву занимает место в списке святых покровителей детей.

Икона святой, блаженной Ксении Петербургской Фото: Олег Макаров/РИА Новости

Как молиться за взрослых детей и детей, попавших в беду

Сердце родителя болит за свое дитя независимо от его возраста. Когда ребенок вырастает, он сталкивается с трудностями выбора жизненного пути, искушениями гордости или уныния. Здесь особенно важно знать, как молиться о взрослых детях. Просить помощи для взрослого чада — это в первую очередь смиренная просьба к Богу о даровании ему благоразумия и страха Божия.

Родители могут обращаться к уже перечисленным выше святым. В вопросе, как молиться о взрослых детях, достаточно следовать базовым церковным правилам: читать молитву от сердца и с уважением.

Кто-то читает акафист Матери Божией о детях, кто-то обращается к святителю Николаю Чудотворцу. Еще раз стоит упомянуть, как молиться о взрослых детях в момент их тяжелого нравственного падения или житейской катастрофы. Православная церковь советует в таких случаях соединять свою молитву с молитвой святого, чье имя носит ребенок, или того святого, чей жизненный подвиг перекликается с бедой (например, мученику Иоанну Воину молятся о защите от обидчиков и насилия).

Молитвы, которые читают перед сном и в болезни

Православное молитвословие включает в себя множество текстов для разных нужд. Среди них есть и специальные прошения о даровании здоровья, о помощи в учении и о сохранении от зла.

Молитвы, которые читают перед сном и в болезни Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молитва о здравии младенца особенно трогательна и сердечна. Обычно ее читают в моменты недомоганий или просто ежевечерне, вкладывая в слова всю материнскую любовь и упование на волю Божию. Существует также утренняя и вечерняя молитва о даровании на предстоящий день Ангела-Хранителя для ребенка.

В случае тяжелой болезни, когда медицинская помощь уже не приносит облегчения, верующий прибегает к чтению псалмов и особых молитвенных прошений, обращенных к Богу и святым целителям.

За последнее время Русской Православной Церковью был утвержден новый чин молебного пения о тяжело болящих детях. Этот чин был составлен для того, чтобы помочь скорбящим родителям соединить свою молитву с молитвой всей Церкви. К самым известным целителям относятся великомученик Пантелеимон, святые бессребреники Косма и Дамиан и святитель Лука Крымский.

Таким образом, список святых покровителей детей достаточно широк. Однако отвечая на главный вопрос, кому молиться о здоровье ребенка, следует помнить, что любая, даже самая короткая молитва, идущая от чистого родительского сердца, будет услышана Господом, какую бы икону или образ вы перед собой ни держали.

