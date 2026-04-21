Священник ответил, что делать с жуткими находками на кладбище Священник Ланский: жуткие находки с кладбища можно передать в храм

Жуткие находки с кладбища можно передать в храм или сжечь, рассказал VSE42.RU помощник епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский. К подобным предметам он отнес свечи, записки, маленькие кресты и другие вещи, похожие на ритуальные.

Не стоит бояться, важно хранить в сердце подлинную веру, которая созидает и укрепляет, — заявил Ланский.

Священник отметил, что подобные находки не должны вызывать панику. По его словам, важно сохранять внутреннее спокойствие.

Ранее священник Антоний Русакевич рассказал, что православным не следует оставлять еду на могилах усопших в Радоницу. По его словам, этот обычай возник из-за языческих суеверий, хотя на самом деле душе усопшего нужна только молитва.