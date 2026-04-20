Радоница в России в 2026 году: когда, что можно и нельзя делать

На 21 апреля 2026 года у православных христиан выпадает особая дата для поминовения ушедших из жизни — Радоница. Хотя этот день напрямую связан с памятью о тех, кого уже нет с нами, его атмосфера наполнена не столько скорбью, сколько светлой грустью и надеждой на то, что жизнь все равно побеждает смерть. Что принято делать на Радоницу, какие традиции соблюдать, разрешено ли в этот день наводить порядок на могилах — обо всем этом пойдет речь в нашей статье.

Радоница православных в России: почему дата меняется

У православных в России Радоница не закреплена за конкретной календарной датой: она напрямую зависит от Пасхи. Чтобы понять, на какое число выпадает Радоница в том или ином году, достаточно отсчитать девять дней от Пасхи, включая сам день Воскресения Христова.

Таким образом, Радоница в 2026 году приходится на 21 апреля. Это время, когда весна уже в самом разгаре, сама природа напоминает о вечной жизни: зеленеют поля, зацветают деревья, пробуждается земля.

Согласно церковному уставу, на Радоницу проводятся особые заупокойные богослужения. В этот день православные христиане объединяются в общей молитве о всех усопших — родных, близких, друзьях, всех, кто уже покинул этот мир.

Суть Радоницы

Само название «Радоница» происходит от слова «радость». Смысл этого дня — в особом поминовении усопших и светлом, радостном воспоминании о них. В эту дату православные вспоминают не только о том, как их близкие жили на земле, но и о Воскресении Христовом, которое подарило всем надежду на жизнь вечную.

Церковь в этот день напоминает: смерть — это не финал, а всего лишь переход в иную реальность. Поэтому на Радоницу принято не столько горевать, сколько молиться о том, чтобы умершие обрели вечную радость.

К слову, Радоница стала официальным днем поминовения у православных на Руси примерно к XI веку. Изначально праздник берет начало в языческих верованиях, когда поминальные трапезы устраивали прямо на погостах, а кутья (каша из зерна) считалась символом связи между миром живых и миром мертвых. Позднее эти обычаи переосмыслили в христианском ключе. Теперь Радоница — это не только поминальный день, но и своего рода Пасха для тех, кто уже перешел в вечность.

Можно ли ходить на кладбище в Радоницу?

По сложившейся традиции на Радоницу люди идут на погосты, чтобы вознести молитвы об упокоении душ умерших. Поэтому для многих этот день становится чем-то вроде семейного обряда.

После окончания Пасхальной недели, когда кладбища не посещают, именно во второй вторник после Христова Воскресения верующие направляются к местам захоронений своих близких. Там они читают молитвы, наводят порядок на могилах, украшают их живыми или искусственными цветами, ставят свечи и зажигают лампадки.

В храмах проходит особая служба, после которой организуются крестные ходы к кладбищам. Священники освящают захоронения, читают заупокойные молитвы. Родственники приносят на могилы вербные веточки, пасхальные куличи, крашеные яйца — все то, что символизирует пасхальную радость и торжество жизни над смертью.

Стоит понимать, что поход на кладбище — это отнюдь не развлечение. Радоница предназначена для духовного единения с ушедшими через молитву, а не для шумных застолий прямо у могил. Священнослужители настоятельно советуют отказаться от привычки устраивать поминки на погосте. Оставлять спиртное или еду на могилах не рекомендуется, как и распивать алкоголь. Подобные обычаи пришли из язычества и не имеют ничего общего с православными канонами, подчеркивают священники. Лучший способ почтить память усопших — это молитва и совершение добрых поступков. Принесенную еду разумнее раздать неимущим, а не оставлять на кладбище.

Можно ли прибираться на кладбище на Радоницу

Вопрос о том, допустима ли уборка на Радоницу, волнует многих. Ответ священников таков: генеральную уборку на могиле лучше провести заранее — накануне этого дня.

21 апреля стоит полностью посвятить молитве и поминовению, а не хозяйственным хлопотам. Разрешается лишь легкая уборка: протереть надгробие на кладбище, убрать засохшие цветы, поправить свечи или лампадку. Это — знак уважения к памяти усопших и забота о месте их последнего пристанища.

А вот дома в этот день большую уборку делать не принято. Считается, что и дом, и душа человека в такое время должны быть наполнены светом, а не бытовыми заботами. Праздничная трапеза после посещения кладбища символизирует радость о Воскресении Христовом и сохранение памяти об умерших.

Приметы на Радоницу

В народном календаре с Радоницей связано множество примет и поверий, многие из которых дошли до нас из глубины веков.

Если на Радоницу пойдет дождь — значит, урожай будет богатым. Девушки умывались дождевой водой, чтобы сохранить красоту и здоровье.

Услышать в небе крик журавлей в этот день — к счастью и приятным вестям.

Солнечная погода в день поминовения сулит мирный и благополучный год.

Сны, которые приснились в ночь на Радоницу, считаются вещими.

Что можно и что нельзя делать на Радоницу

Поверье гласит, что добрые дела, совершенные в этот день, возвращаются сторицей. Поэтому многие стараются помочь тем, кто нуждается, подать милостыню, вспомнить добрым словом всех умерших родственников и даже незнакомых людей.

Любопытно, что в некоторых российских регионах до сих пор жив обычай оставлять на могилах угощение для бедняков, чтобы те помолились об упокоении души покойного.

В некоторых местностях на окно ставили чашку с водой и оставляли лишнюю тарелку на столе — для душ предков, которые, по поверьям, в этот день навещают родной дом. Еще кое-где верили, что на Радоницу вместе с душами предков в дом приходят и домовые. Чтобы задобрить их, хозяйки оставляли на ночь на столе кусок хлеба и кружку воды.

Что запрещено делать на Радоницу?

Один из главных запретов — в этот день нельзя лить слезы и предаваться унынию, чтобы не тревожить души покойных. Считается, что лучший дар для ушедших родных — это радость и светлая память о них.

В этот день не делают предложений руки и сердца и не сватаются — считается, что такой брак окажется недолговечным.

Работать в огороде запрещается, а вот заниматься домашними делами можно.

Кроме этого, церковные правила советуют на Радоницу избегать:

шумных застолий с алкоголем прямо на погосте;

ссор и конфликтов;

тяжелых работ на могилах, например, установки новых памятников;

пренебрежения поминовением: если есть возможность — лучше сходить на кладбище или хотя бы помолиться дома.

Также в этот день не стоит устраивать гуляния и развлекательные мероприятия. Радоница — это праздник тихой, светлой радости и почтительного отношения к памяти умерших.

Поминальные блюда на Радоницу

Неотъемлемая часть праздника Радоница в православной традиции России — это поминальная трапеза. После того как люди побывают на кладбище, семьи собираются за столом, чтобы вспомнить ушедших родственников и помолиться об их душах. Однако эта трапеза не должна быть ни пышной, ни шумной — главное здесь не количество яств, а искренность воспоминаний и молитвы.

Самое главное поминальное блюдо на Радоницу — кутья, сладкая каша из вареной пшеницы или риса с добавлением меда, изюма, орешков и иногда мака. Кутья олицетворяет вечную жизнь и воскресение: зерна символизируют возрождение, а мед и изюм — сладость будущей жизни.

По традиции на Радоницу пекут блины, которые символизируют солнце и круговорот жизни. Их готовят заранее, а часть блинов иногда относят на могилу или раздают соседям и неимущим. Яйца, окрашенные в красный цвет, тоже присутствуют на столе — это напоминание о Пасхе и Воскресении Христовом.

В разных регионах России в поминальную трапезу включают пироги с разнообразными начинками, кисели, компоты, медовые пряники, печенье. Особое внимание уделяется скромности — излишества на столе не приветствуются.

Региональные особенности празднования

Радоница у православных в России в разных регионах отмечается по-своему. В некоторых областях сохранились уникальные обряды и традиции, которые придают этому дню особый колорит.

В западных областях России и в Белоруссии на Радоницу устраивают так называемые «гробки» — семейные встречи прямо на кладбище. Там собираются целыми семьями, украшают могилы рушниками и венками, а после молитвы скромно трапезничают, вспоминая ушедших добрым словом.

В Поволжье и Сибири на Радоницу принято приносить на кладбище куличи и яйца, которые после поминовения раздают детям и малоимущим. Считается, что так совершается доброе дело, и память об умерших становится светлее.

На юге России, особенно в Краснодарском крае и на Дону, на Радоницу могилы украшают живыми цветами, а также приносят угощения, которые затем раздают соседям и друзьям. Здесь же распространен обычай заказывать в храме особую панихиду — «общую», когда поминают сразу всех усопших родственников.

Радоница и Красная горка: в чем разница

Радоницу часто путают с Красной горкой, поскольку оба праздника приходятся на время после Пасхи. Но между ними есть разница.

Радоница — день поминовения усопших.

Красная горка — праздник радости, веселья и начала свадебного сезона. Его отмечают в первое воскресенье после Пасхи.

Итак, Радоница и Красная горка — это два совершенно разных события, у каждого из которых свой смысл и свои традиции. Но их объединяет одно: светлая вера в продолжение жизни и торжество весны.

Помните, что такое праздник Радоница: это время светлой печали, радость от Воскресения, от новой жизни, которая продолжается и за гранью смерти. И самое главное — вера в то, что любовь сильнее смерти. На Радоницу в 2026 году не забудьте вспомнить своих ушедших близких и навестить их могилы.

Ранее мы рассказывали, какие продукты богаты витамином D.