21 апреля 2026 в 00:05

Приметы 21 апреля — Радоница и Родион Ледолом: поминаем предков

В 2026 году 21 апреля — дата исключительной важности. На этот день выпадает Радоница, пасхальный помин усопших, а по народному календарю почитается святой Родион (Иродион) Ледолом. В народе верили, что сегодня Солнце наконец встречается с Месяцем после долгой зимней разлуки. Если встреча проходит мирно — жди доброго лета, если светила «спорят» (закрываются тучами) — быть грозам и неурожаю.

Радоница в 2026 году: приметы и традиции

Радоница — это «Пасха для ушедших». В этот день принято делиться радостью о Воскресении Христовом с предками.

  • Первый дождь на Радоницу считается благословением. Старики говорили, что это ушедшие радуются. Лицо умывали дождевой водой через серебряное или золотое кольцо на счастье.
  • Посещение кладбища — на могилы приносят крашеные яйца (чаще желтые или зеленые) и кусочки кулича. Верили, что души предков сегодня трапезничают вместе с живыми.
  • На Радоницу нельзя чрезмерно скорбеть. Это день радости и надежды, поэтому нужно вспоминать близких с улыбкой и добрым словом.

Погодные приметы на Родиона Ледолома, 21 апреля

Родион получил свое прозвище за то, что лед на реках в этот день становится окончательно хрупким.

  • Если лед на реке ломается и громоздится кучами — это к большому урожаю хлеба.
  • Солнечный и светлый день — лето наступит рано и будет жарким.
  • Туманное утро — предвестник того, что май будет холодным и дождливым.

Приметы о птицах и зверях 21 апреля

  • Если крот вылез из земли — пора начинать сев овса.
  • Ворона каркает на сухом дереве — к похолоданию; на зеленом — к теплу.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 21 апреля

  • Раздавать милостыню. На Радоницу это считается лучшим способом помянуть близких. Помогая нуждающимся, вы передаете гостинец на тот свет.
  • Наводить порядок на могилах. Если вы не успели сделать это на Красную горку, сегодня — последний срок, когда это нужно сделать с особым усердием.
  • Печь блины. Традиционное поминальное блюдо. Первый блин принято класть на подоконник.
  • Работать в огороде (с осторожностью). После посещения храма и кладбища можно сажать ранние овощи — верили, что предки помогут им взойти.
  • Умываться родниковой водой. Считалось, что вода сегодня очищает не только тело, но и душу от грехов.

Что нельзя делать 21 апреля

  • Пить воду из открытых природных источников. Верили, что в день встречи Солнца и Месяца вода в реках может быть нечистой, заговоренной водяным.
  • Употреблять алкоголь на кладбище. Церковь и народные традиции категорически против этого. Помин должен быть молитвенным и трезвым.
  • Ссориться и кричать. Любой шум сегодня может спугнуть души предков, которые прилетели проведать дом.
  • Заниматься строительством. Считалось, что дом, заложенный на Радоницу, будет холодным.
  • Отказывать в помощи просящим. Тот, кто пожадничает на Радоницу, может сам столкнуться с нуждой до конца года.

Анастасия Фомина
А. Фомина
