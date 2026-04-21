Приметы 21 апреля — Радоница и Родион Ледолом: поминаем предков

В 2026 году 21 апреля — дата исключительной важности. На этот день выпадает Радоница, пасхальный помин усопших, а по народному календарю почитается святой Родион (Иродион) Ледолом. В народе верили, что сегодня Солнце наконец встречается с Месяцем после долгой зимней разлуки. Если встреча проходит мирно — жди доброго лета, если светила «спорят» (закрываются тучами) — быть грозам и неурожаю.

Радоница в 2026 году: приметы и традиции

Радоница — это «Пасха для ушедших». В этот день принято делиться радостью о Воскресении Христовом с предками.

Первый дождь на Радоницу считается благословением. Старики говорили, что это ушедшие радуются. Лицо умывали дождевой водой через серебряное или золотое кольцо на счастье.

Посещение кладбища — на могилы приносят крашеные яйца (чаще желтые или зеленые) и кусочки кулича. Верили, что души предков сегодня трапезничают вместе с живыми.

На Радоницу нельзя чрезмерно скорбеть. Это день радости и надежды, поэтому нужно вспоминать близких с улыбкой и добрым словом.

Погодные приметы на Родиона Ледолома, 21 апреля

Родион получил свое прозвище за то, что лед на реках в этот день становится окончательно хрупким.

Если лед на реке ломается и громоздится кучами — это к большому урожаю хлеба.

Солнечный и светлый день — лето наступит рано и будет жарким.

Туманное утро — предвестник того, что май будет холодным и дождливым.

Приметы о птицах и зверях 21 апреля

Если крот вылез из земли — пора начинать сев овса.

Ворона каркает на сухом дереве — к похолоданию; на зеленом — к теплу.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 21 апреля

Раздавать милостыню. На Радоницу это считается лучшим способом помянуть близких. Помогая нуждающимся, вы передаете гостинец на тот свет.

Наводить порядок на могилах. Если вы не успели сделать это на Красную горку, сегодня — последний срок, когда это нужно сделать с особым усердием.

Печь блины. Традиционное поминальное блюдо. Первый блин принято класть на подоконник.

Работать в огороде (с осторожностью). После посещения храма и кладбища можно сажать ранние овощи — верили, что предки помогут им взойти.

Умываться родниковой водой. Считалось, что вода сегодня очищает не только тело, но и душу от грехов.

Что нельзя делать 21 апреля

Пить воду из открытых природных источников. Верили, что в день встречи Солнца и Месяца вода в реках может быть нечистой, заговоренной водяным.

Употреблять алкоголь на кладбище. Церковь и народные традиции категорически против этого. Помин должен быть молитвенным и трезвым.

Ссориться и кричать. Любой шум сегодня может спугнуть души предков, которые прилетели проведать дом.

Заниматься строительством. Считалось, что дом, заложенный на Радоницу, будет холодным.

Отказывать в помощи просящим. Тот, кто пожадничает на Радоницу, может сам столкнуться с нуждой до конца года.

