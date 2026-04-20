Лепешки к чаю за 10 минут: 3 рецепта — с сыром, творогом и картошкой

Наши простые лепешки спасут в любой ситуации. Гости на пороге, дети просят сладкого или просто хочется чего-то вкусного к чаю, а возиться с дрожжами и ждать, пока тесто подойдет, нет ни времени, ни желания. Собрали три максимально простых рецепта — никаких заморочек. Все смешиваем в одной миске, жарим на сковороде по 5–7 минут, и готово.

Рецепт № 1: сырная лепешка — хачапури в отставке

Ингредиенты: сыр адыгейский (или смесь сулугуни с творогом) — 300 г, яйца — 2 шт., сметана — 2 ст. ложки, мука — 3 ст. ложки, соль — щепотка, масло для жарки.

В миске разомните вилкой 300 г адыгейского сыра или смеси сулугуни с творогом. Добавьте 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки муки и щепотку соли. Перемешайте до густоты оладьев. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте тесто, разровняйте. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут. Переверните и жарьте еще 3-4 минуты без крышки.

Получается хрустящая снаружи и нежная внутри лепешка — вкуснее многих хачапури и в разы быстрее.

Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в тесто мелко рубленный укроп или щепотку черного перца.

3 простых рецепта лепешек Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: картофельная лепешка по финскому рецепту

Ингредиенты: картофель — 4 шт. (крупные), яйцо, мука — 2 ст. ложки, соль, перец, масло для жарки.

Очистите 4 картофелины, натрите на мелкой терке. Не отжимайте сок. Добавьте одно яйцо, 2 столовые ложки муки, соль и перец. Перемешайте. Выложите массу на разогретую с маслом сковороду, разровняйте в лепешку толщиной сантиметр. Жарьте под крышкой 5–7 минут до румянца. Переверните, жарьте еще 5 минут.

Совет: подавайте со сметаной, красной рыбой или просто так — к чаю. Можно посыпать свежим укропом.

Рецепт № 3: сладкая творожная лепешка к чаю

Ингредиенты: творог — 250 г, яйцо — 1 шт., сахар — 2 ст. ложки, ванильный сахар — пакетик, мука — 4 ст. ложки, разрыхлитель — 1/2 ч. ложки, масло для жарки.

В миске смешайте 250 г творога, одно яйцо, 2 столовые ложки сахара, пакетик ванильного сахара и 4 столовые ложки муки с половиной чайной ложки разрыхлителя. Тесто должно быть мягким, как на сырники. Выложите его на разогретую с маслом сковороду, разровняйте ложкой. Жарьте под крышкой на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны.

Совет: подавайте горячей с медом, вареньем, сгущенкой или свежими ягодами. Внутри лепешка остается нежной и слегка влажной — не пересушивайте.

Сырная лепешка по простому рецепту Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что добавить для разнообразия

В сырную лепешку: рубленую зелень (укроп, петрушка, кинза), вяленые томаты, оливки, бекон, паприку.

В картофельную: жареный лук, шкварки, чеснок, розмарин, сыр (добавить в тесто).

В творожную сладкую: изюм, цукаты, шоколадные капли, кокосовую стружку, цедру лимона или апельсина, корицу.

Кстати, все три лепешки можно не жарить, а запечь в духовке. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте в лепешку. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут. Так они получаются чуть суше, но тоже очень вкусные — и с меньшим количеством масла. Такая вариация подойдет тем, кто следит за калориями.

