Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 06:45

Лепешки к чаю за 10 минут: 3 рецепта — с сыром, творогом и картошкой

Лепешки к чаю за 10 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Наши простые лепешки спасут в любой ситуации. Гости на пороге, дети просят сладкого или просто хочется чего-то вкусного к чаю, а возиться с дрожжами и ждать, пока тесто подойдет, нет ни времени, ни желания. Собрали три максимально простых рецепта — никаких заморочек. Все смешиваем в одной миске, жарим на сковороде по 5–7 минут, и готово.

Рецепт № 1: сырная лепешка — хачапури в отставке

  • Ингредиенты: сыр адыгейский (или смесь сулугуни с творогом) — 300 г, яйца — 2 шт., сметана — 2 ст. ложки, мука — 3 ст. ложки, соль — щепотка, масло для жарки.

В миске разомните вилкой 300 г адыгейского сыра или смеси сулугуни с творогом. Добавьте 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки муки и щепотку соли. Перемешайте до густоты оладьев. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте тесто, разровняйте. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут. Переверните и жарьте еще 3-4 минуты без крышки.

Получается хрустящая снаружи и нежная внутри лепешка — вкуснее многих хачапури и в разы быстрее.

  • Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в тесто мелко рубленный укроп или щепотку черного перца.

3 простых рецепта лепешек Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: картофельная лепешка по финскому рецепту

  • Ингредиенты: картофель — 4 шт. (крупные), яйцо, мука — 2 ст. ложки, соль, перец, масло для жарки.

Очистите 4 картофелины, натрите на мелкой терке. Не отжимайте сок. Добавьте одно яйцо, 2 столовые ложки муки, соль и перец. Перемешайте. Выложите массу на разогретую с маслом сковороду, разровняйте в лепешку толщиной сантиметр. Жарьте под крышкой 5–7 минут до румянца. Переверните, жарьте еще 5 минут.

  • Совет: подавайте со сметаной, красной рыбой или просто так — к чаю. Можно посыпать свежим укропом.

Рецепт № 3: сладкая творожная лепешка к чаю

  • Ингредиенты: творог — 250 г, яйцо — 1 шт., сахар — 2 ст. ложки, ванильный сахар — пакетик, мука — 4 ст. ложки, разрыхлитель — 1/2 ч. ложки, масло для жарки.

В миске смешайте 250 г творога, одно яйцо, 2 столовые ложки сахара, пакетик ванильного сахара и 4 столовые ложки муки с половиной чайной ложки разрыхлителя. Тесто должно быть мягким, как на сырники. Выложите его на разогретую с маслом сковороду, разровняйте ложкой. Жарьте под крышкой на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны.

  • Совет: подавайте горячей с медом, вареньем, сгущенкой или свежими ягодами. Внутри лепешка остается нежной и слегка влажной — не пересушивайте.

Сырная лепешка по простому рецепту Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что добавить для разнообразия

  • В сырную лепешку: рубленую зелень (укроп, петрушка, кинза), вяленые томаты, оливки, бекон, паприку.

  • В картофельную: жареный лук, шкварки, чеснок, розмарин, сыр (добавить в тесто).

  • В творожную сладкую: изюм, цукаты, шоколадные капли, кокосовую стружку, цедру лимона или апельсина, корицу.

Кстати, все три лепешки можно не жарить, а запечь в духовке. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте в лепешку. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут. Так они получаются чуть суше, но тоже очень вкусные — и с меньшим количеством масла. Такая вариация подойдет тем, кто следит за калориями.

Смотрите 3 рецепта котлет в духовке на нашем сайте: куда полезнее, чем на сковороде, и очень вкусно.

Читайте также
Вместо надоевшей картошки по-деревенски: этот рецепт с беконом, чесноком и розмарином — просто хит
Общество
Вместо надоевшей картошки по-деревенски: этот рецепт с беконом, чесноком и розмарином — просто хит
5 лепешек на сковороде: намного вкуснее и проще, чем блины!
Семья и жизнь
5 лепешек на сковороде: намного вкуснее и проще, чем блины!
4 лучших, быстрых и полезных рецепта с творогом: от лепешек до десертов
Семья и жизнь
4 лучших, быстрых и полезных рецепта с творогом: от лепешек до десертов
Кубдари — сочная грузинская лепешка с мясом, от которой невозможно оторваться. Один раз попробовала — теперь пеку постоянно
Общество
Кубдари — сочная грузинская лепешка с мясом, от которой невозможно оторваться. Один раз попробовала — теперь пеку постоянно
Добавляю в тесто на кефире тертый кабачок и чеснок — лепешки получаются сочными, как драники, но нежнее
Общество
Добавляю в тесто на кефире тертый кабачок и чеснок — лепешки получаются сочными, как драники, но нежнее
рецепты
простые рецепты
кулинария
быстрые рецепты
лепешки
завтраки
перекусы
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.