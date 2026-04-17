17 апреля 2026 в 16:18

Радоницу предложили сделать оплачиваемым выходным днем в России

Зампред ВРНС Иванов предложил сделать Радоницу выходным днем в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил сделать Радоницу официальным оплачиваемым выходным днем на федеральном уровне. В беседе с NEWS.ru он отметил, что эта инициатива уже нашла поддержку в ряде регионов.

Я с большим одобрением воспринимаю решение губернатора Омской области Виталия Хоценко сделать Радоницу, которая в этом году приходится на 21 апреля, официальным оплачиваемым выходным днем. Это мудрое и своевременное решение, которое учитывает реальные потребности верующих людей, их желание достойно помянуть своих усопших близких. Дополнительный выходной необходим. Я знаю, что примеру Омской области уже последовали и другие регионы. Это говорит о том, что у людей есть реальная потребность в таком дне. И я считаю, что этот опыт нужно распространить на всю страну, — сказал Иванов.

По его словам, название этого дня происходит от слова «радость». Он добавил, что на Радоницу люди посещают храмы, молятся об упокоении душ родных, а затем идут на кладбища.

Радоница — это день особого поминовения усопших, установленный Церковью на девятый день после Пасхи. Название происходит от слова «радость» — радость о Воскресении Христовом, которой мы делимся с теми, кто уже отошел в жизнь вечную. В этот день верующие посещают храмы, молятся об упокоении душ своих родных. Затем люди идут на кладбища, чтобы разделить с ними пасхальную радость. Ведь Радоница — это не просто региональная традиция, а общероссийский, общенародный день поминовения, который важен для миллионов православных христиан, — подытожил Иванов.

Ранее Хоценко сделал Радоницу официальным выходным днем. Глава Омской области заявил, что принял такое решение, опираясь на многочисленные просьбы местных жителей.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
