Радоницу предложили сделать оплачиваемым выходным днем в России

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил сделать Радоницу официальным оплачиваемым выходным днем на федеральном уровне. В беседе с NEWS.ru он отметил, что эта инициатива уже нашла поддержку в ряде регионов.

Я с большим одобрением воспринимаю решение губернатора Омской области Виталия Хоценко сделать Радоницу, которая в этом году приходится на 21 апреля, официальным оплачиваемым выходным днем. Это мудрое и своевременное решение, которое учитывает реальные потребности верующих людей, их желание достойно помянуть своих усопших близких. Дополнительный выходной необходим. Я знаю, что примеру Омской области уже последовали и другие регионы. Это говорит о том, что у людей есть реальная потребность в таком дне. И я считаю, что этот опыт нужно распространить на всю страну, — сказал Иванов.

По его словам, название этого дня происходит от слова «радость». Он добавил, что на Радоницу люди посещают храмы, молятся об упокоении душ родных, а затем идут на кладбища.

Радоница — это день особого поминовения усопших, установленный Церковью на девятый день после Пасхи. Название происходит от слова «радость» — радость о Воскресении Христовом, которой мы делимся с теми, кто уже отошел в жизнь вечную. В этот день верующие посещают храмы, молятся об упокоении душ своих родных. Затем люди идут на кладбища, чтобы разделить с ними пасхальную радость. Ведь Радоница — это не просто региональная традиция, а общероссийский, общенародный день поминовения, который важен для миллионов православных христиан, — подытожил Иванов.

Ранее Хоценко сделал Радоницу официальным выходным днем. Глава Омской области заявил, что принял такое решение, опираясь на многочисленные просьбы местных жителей.