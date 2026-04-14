Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 07:45

Названы регионы, где 21 апреля будет выходным днем

В восьми регионах 21 апреля объявили нерабочим днем из-за Радоницы

Фото: Егор Еремов / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители сразу восьми регионов России будут отдыхать 21 апреля в связи с наступлением Радоницы, заявила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. Она добавила, что на территории Карачаево-Черкесской Республики аналогичный нерабочий период перенесен на понедельник, 20 апреля.

Нерабочим днем объявлено 21 апреля 2026 года в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках в связи с православным Днем поминовения усопших (Радоницей), — сказала эксперт.

Специалист обратила внимание, что практика объявления дней отдыха по конфессиональным мотивам на уровне субъектов федерации способствует смягчению социального климата. Также это укрепляет доверие со стороны работников к работодателям и властям.

Ранее сообщалось, что три дня непрерывного отдыха выпадут россиянам в мае 2026 года благодаря празднованию Дня Победы. Для граждан с пятидневной рабочей неделей нерабочими станут даты с 9 по 11 мая. При наложении торжественной даты на стандартный субботний или воскресный день освобождение от трудов переносится на следующий за ним будний день.

Общество
Россия
праздники
православие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.