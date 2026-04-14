Названы регионы, где 21 апреля будет выходным днем

Жители сразу восьми регионов России будут отдыхать 21 апреля в связи с наступлением Радоницы, заявила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. Она добавила, что на территории Карачаево-Черкесской Республики аналогичный нерабочий период перенесен на понедельник, 20 апреля.

Нерабочим днем объявлено 21 апреля 2026 года в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках в связи с православным Днем поминовения усопших (Радоницей), — сказала эксперт.

Специалист обратила внимание, что практика объявления дней отдыха по конфессиональным мотивам на уровне субъектов федерации способствует смягчению социального климата. Также это укрепляет доверие со стороны работников к работодателям и властям.

Ранее сообщалось, что три дня непрерывного отдыха выпадут россиянам в мае 2026 года благодаря празднованию Дня Победы. Для граждан с пятидневной рабочей неделей нерабочими станут даты с 9 по 11 мая. При наложении торжественной даты на стандартный субботний или воскресный день освобождение от трудов переносится на следующий за ним будний день.