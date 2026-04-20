20 апреля 2026 в 10:46

Россиянам рассказали, о чем молиться Георгию Митиленскому

Зампред ВРНС Иванов: Георгию Митиленскому молятся об исцелении от болезней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
К преподобному Георгию Митиленскому обращаются с молитвами об исцелении от болезней, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он призвал православных посетить церковь 20 апреля и поставить свечу перед иконой митрополита.

20 апреля православная церковь совершает память преподобного Георгия, митрополита Митиленского, исповедника — святого, чья жизнь пришлась на тяжелые времена иконоборческих гонений, но который до конца остался верен Христу. Святой Георгий имел дар чудотворения и изгонял нечистых духов. Ему молятся об исцелении от болезней, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что святителю молятся не только о том, чтобы укрепить веру и обрести мужество, но и о стойкости в трудные моменты. По словам зампреда ВРНС, молитвы также могут быть обращены к святому с просьбами о милосердии, помощи страждущим и сохранении целомудрия. Общественник подчеркнул, что святой Георгий был известен своей щедростью и всегда готов был помогать нуждающимся.

Главное в этот день — не народные приметы, а молитвенная память о святом, который своей жизнью показал, что значит быть верным Христу до конца. В этот день хорошо бы прийти в храм, поставить свечу перед иконой преподобного Георгия, прочитать тропарь и кондак, а если есть возможность — и канон или акафист, — заключил Иванов.

Ранее иеромонах Феодорит (Сеньчуков) заявил, что могилы близких следует посещать на Радоницу, а также в понедельник, воскресенье и среду — до или после этой даты. В этом году Радоница приходится на 21 апреля.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

