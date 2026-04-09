Что означают кулич, пасха и крашенки: символика пасхального стола

Грядет Светлое Христово Воскресение — главный христианский праздник, который сложно вообразить без пышного стола. Мы привыкли встречать торжество с крашенками, сдобой и другими традиционными блюдами. Но не все знакомы с символикой и значением пасхальной еды. О чем напоминает красная скорлупа яиц? И почему творожную пасху делают в форме усеченной пирамиды? О том, что символизируют кулич, яйца и пасха — главные блюда этого дня, — читайте в материале NEWS.ru.

Кулич — символ воскресения и присутствия Христа

Центральное место на пасхальном столе по праву занимает кулич — символ воскресения Христа. Это высокий сдобный хлеб цилиндрической формы. Происхождение данного блюда отсылает нас к апостольским временам. Согласно преданию, после Вознесения Сына Господня апостолы, вместе садясь за стол, всегда оставляли место по центру незанятым. Там они располагали хлеб. Этим действием они выражали веру в то, что во главе их восседает незримо присутствующий Учитель.

Позже в церквях появилась пасхальная традиция оставлять на специальном столе хлеб, называемый артосом. Всю Светлую седмицу артос выносят во время крестных ходов, а в субботу его раздают верующим. Домашний кулич — это своего рода семейный артос. Таким образом, кулич — символ воскресения Христа и Его незримого, но реального присутствия в жизни христианина.

Символика и значение пасхальной еды раскрываются и в технологии приготовления кулича. Его пекут из сдобного дрожжевого теста, в отличие от ветхозаветного пресного хлеба (опресноков). Разница в рецептах отражает переход от Ветхого Завета к Новому. Дрожжи в Священном Писании нередко выступают как образ животворящей силы Духа Святого и Царства Божия, которое, подобно закваске, поднимает и преображает всю душу человека. Высокая цилиндрическая форма и верхушка кулича, украшенная крестом или буквами «ХВ», напоминают нам о форме церкви с куполом, устремленной в небо.

Так что кулич — символ воскресения Христа, победы жизни над смертью и духовной радости. Как справедливо отмечают богословы, вкушая кулич, мы свидетельствуем о нашей вере в грядущее всеобщее воскресение.

Творожная пасха — образ Гроба Господня и Царства Небесного

Еще одно уникальное блюдо, которое можно встретить только на праздничном столе, — это пасха из творога. Если кулич — символ воскресения, то что означает творожная пасха? В богослужебных книгах, таких как Требник, это блюдо называется «млеко огустевшее», то есть творог или сыр.

Ответ кроется в образе пасхи. Традиционно она готовится в специальной разборной форме — пасочнице, которая имеет вид усеченной пирамиды. Эта геометрическая конструкция символизирует Гроб Господень — каменную пещеру, в которую было положено тело распятого Спасителя. Однако, в отличие от кулича, который говорит о присутствии воскресшего Господа, творожная пасха напоминает нам о самом событии Воскресения, происшедшем во гробе. Именно поэтому на верхней стороне пасхи отпечатываются буквы «ХВ» (Христос Воскресе), а на боковых гранях — крест и другие значимые символы возрождения.

Некоторые исследователи также усматривают в форме пирамиды указание на Голгофу — гору, на которой был распят Христос, и одновременно на Горнее место в храме — образ Царства Небесного. Творог и мед, входящие в состав блюда, — это прообраз той земли, где течет молоко и мед, то есть обещанной верующим вечной и радостной жизни в Боге. Так, смысл пасхальной трапезы — в переплетении воспоминания о крестной жертве Христа и пасхальной радости, объединяющей верующих.

Крашеные яйца — символ жизни, чуда и крови Христовой

Говоря о том, почему красят яйца на Пасху, следует обратиться к древнему церковному преданию. Согласно ему, святая равноапостольная Мария Магдалина, прибыв в Рим с проповедью, предстала перед императором Тиберием. Из уважения она преподнесла ему обычное куриное яйцо со словами: «Христос Воскресе!» Император усомнился в чуде Воскресения, сказав, что скорее белое яйцо окрасится в красный, нежели мертвый восстанет из гроба. В тот же миг на глазах у всех яйцо в руках Марии Магдалины стало алым.

Содеянное чудо послужило основой для благочестивого обычая обмениваться крашенками в знак радости о Воскресении Спасителя. Отвечая на вопрос, почему красят яйца на Пасху, скажем и о двойной символике этого образа.

Во-первых, яйцо — это символ жизни. Под скорлупой, словно в запечатанном гробу, скрывается новая жизнь.

Во-вторых, красный цвет — это цвет пролитой крови Иисуса Христа, которой искуплен мир, и одновременно царский цвет, знак победы над смертью и достоинства Царя Небесного.

Почему эти блюда освящают в церкви и как их вкушают

Традиции освящения пасхальной еды формировались постепенно, но их богословский смысл остается неизменным. Принося куличи, пасхи и яйца в храм (обычно это происходит в Великую субботу после литургии или в сам день Пасхи), верующие не просто хотят освятить продукты для разговения. Священство напоминает, что освящение — это не «напитывание» пищи магической силой, а молитвенное благословение Бога на принятие даров. Освящать пасхальную снедь следует исключительно в православных храмах, поскольку действия вне церкви не имеют духовной силы и смысла.

Смысл пасхальной трапезы заключается в первую очередь в даровании духовной, а не гастрономической радости. Вкушению освященной пищи предшествует прохождение полноценного многоступенчатого обряда. Сначала христианин молится в храме, участвуя в богослужении, затем разделяет пасхальную радость с ближними за столом. В этом случае трапеза — это акт единения с Богом и друг с другом. Традиции освящения пасхальной еды различаются в разных церквях, но суть едина: это благодарность Богу и укрепление веры.

Что можно и нельзя делать с освященной едой

Традиции освящения пасхальной еды подразумевают следование ряду правил благочестия. Освященная пища требует к себе благоговейного отношения. Поскольку освященная пища является святыней, категорически не допускается выбрасывать ее в мусор. Если кулич или яйцо испортились, их следует вернуть в природу — отнести в реку или закопать в лесу в месте, которое не попирается ногами, либо сжечь в печи, а пепел также закопать. Можно скормить птицам или животным.

Церковь строго предостерегает от суеверных действий: оставлять освященную пищу на могилах, тем более лить водку на пасхальные куличи, — это греховный языческий обычай. Поминать усопших с пасхальными угощениями следует не в сам день Пасхи, а в специально установленный день — Радоницу. Освященные яйца и куличи предназначены для радостного разговения в кругу семьи.

Вкладывая глубокий духовный смысл в каждое блюдо, православный христианин свидетельствует о своей вере в Воскресшего Господа, превращая пасхальную трапезу в малую Пасху — праздник, который будет длиться все 50 дней до Троицы.

