Увидели во сне священника? Немедленно прочитайте, что это значит!

Появление священника в ночных грезах — мощный духовный символ. Чаще всего такой сон означает, что подсознание подсказывает вам: пора пересмотреть жизненные ориентиры и уделить внимание душевному состоянию.
Общее значение
Видеть во сне священнослужителя — к серьезным разговорам. Если батюшка выглядит уставшим или хмурым, берегитесь обмана и козней недоброжелателей. Когда поп улыбается и благословляет вас, это сулит поддержку влиятельного лица или неожиданную удачу в делах. Особое внимание стоит уделить цвету его облачения. Темная ряса предвещает грусть и глубокие внутренние переживания, тогда как белое или светлое одеяние — знак радости, выздоровления и очищения совести.
К чему снится священник женщине
Для женщин такой сон имеет двойственное толкование.
Если незамужняя девушка видит себя венчающейся, это предвещает скорое замужество.
Сон, где женщина исповедуется, часто символизирует унижение или ситуацию, в которой ее репутация окажется под угрозой.
Если священник во сне добивается любви сновидицы, наяву ее могут упрекать за легкомысленное поведение.
Для беременной женщины встреча с батюшкой — благоприятный знак, обещающий легкие роды и здорового ребенка.
К чему снится священник мужчине
Мужчинам образ служителя церкви напоминает о необходимости проявлять милосердие и смирение.
Если сновидец разговаривает со священником, это сулит ему высокие почести или продвижение по службе.
Сон, в котором вы сами надеваете рясу, говорит о лидерских задатках, но предостерегает от гордыни.
Для холостого сновидца такой сюжет может означать встречу с мудрым наставником, а для семейного — призыв наладить отношения с супругой и родными.
Видеть себя в роли исповедующегося — знак сомнений в собственных силах.
Рекомендация
Приснившийся священник почти всегда призывает вас к честности перед самим собой. Не игнорируйте этот знак: возможно, пришло время попросить прощения у близких или отпустить старые обиды.
Ранее мы рассказали, к чему снится молитва.