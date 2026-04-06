Вы спите — оно работает: ночное тесто для куличей, после выпекания неделю остаются мягкими

Вы спите — оно работает: ночное тесто для куличей, после выпекания неделю остаются мягкими

Ночное холодное тесто для куличей — это гениальный метод, который превращает пасхальную выпечку в волокнистый, мягкий и невероятно ароматный шедевр с минимальными усилиями.

Его особенность — длительная ферментация в холодильнике (12–15 часов), во время которой клейковина развивается естественно, а сдоба полностью пропитывает муку. В результате куличи получаются с идеальной пористой структурой и остаются мягкими целую неделю.

Для приготовления понадобится: 500 г муки в/с, 250 мл теплого молока, 150 г сливочного масла (комнатной температуры), 2 яйца, 100 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 1 ч. л. соли, ванилин, 100 г изюма и цукатов.

Для опары в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут. В миске смешайте муку, сахар, соль. Добавьте опару, яйца и замесите мягкое тесто. Постепенно введите мягкое масло, вымешивайте 5–7 минут до гладкости. Вмешайте изюм. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 10–15 часов.

Утром достаньте тесто, дайте согреться 1,5 часа. Разложите по формам на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 170 °C 35–50 минут до румяной корочки.

