Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему этот кулич называют «Царским»? Все просто — в него кладут лучшие ингредиенты: жирные сливки, большое количество сливочного масла, а также изюм, цукаты, миндаль и ароматные специи.

Тесто получается сдобным, тяжелым, поэтому требует длительной расстойки, но в итоге дарит мякиш, который не черствеет неделями. Вкус у кулича особенный: сливочный, с волокнистой структурой и богатым ароматом пряностей и сухофруктов.

Вам понадобится: 1 кг муки, 1,5 стакана жирных сливок, 300 г сливочного масла, 10 яиц (разделить на желтки и белки), 200 г сахара, 50 г свежих дрожжей, 200 г изюма и цукатов, а также кардамон и миндаль по вкусу.

Сначала сделайте опару из теплых сливок, дрожжей и половины муки. Перемешайте их и оставьте в тепле на 3 часа. Затем желтки разотрите с сахаром и мягким маслом, соедините с подошедшей опарой, добавьте остальную муку, специи, изюм, цукаты и миндаль. В конце введите взбитые в пену белки. Тесто должно быть липковатым, но не забитым мукой.

Дайте тесту подойти еще 2–3 часа, затем разложите в формы, заполнив их на треть, и дайте подняться до краев. Выпекайте при 180–200°C около 40–50 минут.

