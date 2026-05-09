Итальянского телеведущего удивила одна деталь на параде Победы

Телеведущий Федерико Арнальди признался, что его удивила сплоченность россиян на праздновании Дня Победы в России. Он отметил, что в Италии, напротив, жители разных регионов делают акцент на своих традициях, включая кухню и обычаи, передает Lenta.ru.

Когда я только стал открывать для себя Россию, то приехал именно в майские дни — и был поражен атмосферой сплоченности, которой не встречал в Италии, — подчеркнул Арнальди.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне всегда была и будет за советским и российским народом. По его словам, память о подвиге будет сохраняться, поскольку именно СССР внес решающий вклад в разгром нацизма, защитил свою страну и спас мир.

До этого опрос показал, что почти все жители России (93%) отмечают День Победы и сохраняют память о Великой Отечественной войне. Большинство граждан проводят 9 Мая за просмотром парада или военных фильмов. Наиболее узнаваемым героем Великой Отечественной войны россияне назвали Георгия Жукова.