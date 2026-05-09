Ушаков раскрыл подробности переговоров с США по перемирию на 9 Мая

В течение двух дней представители администраций России и Соединенных Штатов проводили телефонные переговоры по вопросу возможного перемирия на Украине в связи с празднованием Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как передает ТАСС, он уточнил, что президент США Дональд Трамп накануне уже озвучил достигнутые договоренности.

Два дня вели переговоры на этот счет по телефону представители российской администрации и американской. До чего договорились: вчера объявил [президент США Дональд] Трамп, и я по поручению президента [РФ Владимира Путина] подтвердил, — заявил Ушаков.

Ранее помощник президента РФ заявил, что активизация контактов между Москвой и Вашингтоном зафиксирована на фоне угроз со стороны Киева и предупреждений России о готовности к ответным мерам в случае их реализации. По его словам, именно благодаря этому диалогу сторонам удалось согласовать трехдневное перемирие.

Ушаков также называл указ президента Украины Владимира Зеленского о якобы «разрешении» проведения парада Победы на Красной площади в Москве цирковым представлением и клоунадой. При этом он добавил, что для оценки подобных действий существуют и более резкие выражения.