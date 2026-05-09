Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными

Контакты Москвы и Вашингтона стали более активными, в том числе, на фоне угроз Киева и предупреждения РФ об ответе в случае их исполнения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые передает РИА Новости, благодаря этому диалогу удалось достичь договоренности о трехдневном перемирии.

С учетом, в частности, наших предупреждений в адрес Киева активизировались наши контакты с американцами, в ходе которых мы договорились о перемирии, — сказал Ушаков.

Ранее представитель Кремля назвал цирком и клоунадой указ президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад Победы на Красной площади в Москве. При этом он отметил, что есть «и другие короткие слова» для оценки произошедшего.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для процесса по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение конфликта между странами.