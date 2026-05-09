Ушаков раскрыл реакцию мира на предупреждения Москвы в адрес Киева

В большинстве столиц мира с пониманием восприняли четкое предупреждение России о возможных последствиях террористических действий Киева, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также подчеркнул, что атак по Красной площади не произошло, поэтому и массированного ответного ракетного удара по Киеву со стороны России не последовало, передает РИА Новости.

Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю, — заявил Ушаков.

Ранее помощник президента РФ выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет оказать необходимое воздействие на Киев для соблюдения режима прекращения огня. Представитель Кремля отметил, что российская сторона рассчитывает, что Вашингтон выполнит дисциплинирующую роль.

Также Ушаков сообщал, что в течение двух дней представители администраций России и США вели телефонные переговоры, посвященные возможному перемирию на Украине, приуроченному к празднованию Дня Победы. Он уточнил, что Трамп уже озвучил достигнутые в ходе этих контактов договоренности.