В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки креативной индустрии

Управляющая компания откроет представителям креативной индустрии доступ к финансовой поддержке, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Парламентарий отметил, что новый законопроект дополняет федеральный закон о развитии креативных индустрий и расширяет полномочия региональных и муниципальных органов власти.

В закон вводится понятие управляющей компании креативного кластера. Это специализированное юридическое лицо, отвечающее за содержание и эксплуатацию территории и создание условий для работы творческих предпринимателей. Параллельно появляется понятие программы развития кластера, документа со специализацией площадки и мерами ее поддержки. Требования к управляющим компаниям уже сформированы, однако в самом законе определение такого лица отсутствует. Поправка устраняет правовой пробел и закрепляет за управляющими компаниями четкий статус, без которого кластеры лишены доступа к мерам поддержки, ― сказал Говырин.

Депутат добавил, что расширение полномочий регионов и муниципалитетов дает им основание выделять финансирование организациям инфраструктуры. По данным Росстата, доля креативных индустрий в ВВП страны по итогам 2025 года составила 4,2%, к 2030 году поставлена цель 6%, напомнил собеседник. Принятие поправок ускоряет запуск новых площадок и выход на эту планку, резюмировал Говырин.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что главная цель поддержки малого и среднего бизнеса — это снижение административных барьеров и защита интересов предпринимателей при взаимодействии с крупными компаниями и банками. По его словам, государство будет продолжать работать над уменьшением издержек и ограничений для МСП.