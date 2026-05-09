09 мая 2026 в 17:27

Кадыров раскрыл, что сегодня победа в ВОВ означает для России

Победа в Великой Отечественной войне представляет собой нравственный ориентир и символ мужества, самоотверженности и безграничной любви к Родине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он отметил, что с первых дней Великой Отечественной войны противник стремился сломить дух народа.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но значение Великой Победы остается неизменным. Это не только наша история, это нравственный ориентир, напоминающий о цене мира, о ценности единства и о необходимости беречь правду о событиях тех лет, — заявил глава региона.

Также глава Чечни заявил, что в настоящее время народы России особенно четко осознают значимость сохранения исторической справедливости и противодействия попыткам искажения истории. По его словам, сила России по-прежнему заключается в сплоченности ее народов, а также в уважении к собственным корням, традициям и духовным ценностям.

Ранее возложение венка и цветов к мемориалу воинской славы в Наримановском районе Баку провели посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и главы дипломатических представительств стран СНГ. В памятных мероприятиях также участвовали представители общественности азербайджанской столицы.

